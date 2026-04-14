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Confirman dos casos de Síndrome Urémico Hemolítico de la región atendidos en el Penna

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Se confirmaron el tercer y cuarto caso de síndrome urémico hemolítico atendidos este año en la ciudad de Bahía Blanca. Son dos casos provenientes de la región y ya se encuentran dados de alta luego de haber sido controlados en el Hospital Penna.

El primero de ambos casos corresponde a un niño de 2 años, oriundo de General Conesa, Rio Negro, quien estuvo bajo cuidados intensivos y recibió diálisis. Permaneció internado hasta el 5 de abril y ya se encuentra dado de alta.

El otro es un niño de 4 años proveniente de San Antonio Oeste. Estuvo internado hasta el 30 de marzo en el Hospital Penna y ya se encuentra en buen estado.

Cuáles son los síntomas del Síndrome Urémico Hemolítico

El Síndrome Urémico Hemolítico se manifiesta inicialmente por una serie de síntomas digestivos y luego por complicaciones hematológicas y renales. Los profesionales recomiendan estar atentos a los siguientes signos en niños, especialmente en los más pequeños:

Diarrea acompañada de moco y sangre, a veces con fiebre, vómitos o cólicos abdominales.

Palidez repentina, fatiga notable o decaimiento.

Disminución o ausencia de orina.

Aparición de manchas rojas en la piel (petequias) o hematomas.

En los casos más graves, edemas, hipertensión arterial, convulsiones o alteración del estado de conciencia. (La Nueva.). (14-04-26).

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