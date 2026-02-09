La ciudad

Vandalismo: la UCR confirmó cuatro denuncias y pidió a los vecinos que formalicen los reclamos

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Ante los hechos de vandalismo que tomaron estado público en las últimas horas, el bloque de concejales de la UCR emitió un comunicado en el que destacó que “un vecino se acercó” a dicha bancada “el mismo día de los hechos para manifestar su preocupación, dando aviso inmediato a las áreas correspondientes”.

“Hasta el momento, las denuncias formales registradas alcanzan a cuatro vehículos, mientras que la Policía, junto a la Dirección de Inspección y Seguridad, se encuentran trabajando de manera conjunta desde el primer momento para esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos hechos”, añadió.

Además, los ediles del oficialismo pidieron a “quienes hayan sufrido situaciones similares que realicen la denuncia correspondiente, ya que contar con información oficial permite actuar con mayor rapidez y eficacia”.

“Entendemos que es fundamental llevar tranquilidad a la comunidad con datos precisos y acompañar el trabajo de quienes tienen la responsabilidad directa en materia de seguridad”, completa el parte.

Ayer se conoció un comunicado del bloque de Fuerza Patria por el mismo tema (CLIQUEAR ACÁ). (09-02-26).

