Política

La dorreguense Macarena Flores será consejera del PJ provincial por la Sexta Sección Electoral

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ya definió que Axel Kicillof será el nuevo presidente acompañado por Veronica Magario, Federico Otermin y Leonardo Nardini. En tanto, Máximo Kirchner estará al frente del Congreso provincial.

Además de esos cargos, se renuevan otros importantes lugares, entre ellos los consejeros provinciales por la sexta sección electoral.

Según fuentes del peronismo, serán consejeros titulares Alberto Fisher, Ayelén Durán, el intendente bahiense, Federico Susbielles, y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, el montehermoseño Alejandro Dichiara.

Además, como consejeros suplentes fueron designados el intendente de Punta Alta, Lisandro Aristimuño, y la exconcejal dorreguense Macarena Flores. De esta manera, nuestro distrito tendrá un lugar en el PJ provincial después de mucho tiempo.

Mañana martes, a las 8,30, Macarena hablará en LA DORREGO. (09-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

“Es necesario que el peronismo esté unido”

Volcó un auto en la Ruta 35

Kicillof presidirá el PJ bonaerense

Arsénico: obligan a enviar un camión de agua a un distrito bonaerense

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior