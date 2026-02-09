La dorreguense Macarena Flores será consejera del PJ provincial por la Sexta Sección Electoral

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ya definió que Axel Kicillof será el nuevo presidente acompañado por Veronica Magario, Federico Otermin y Leonardo Nardini. En tanto, Máximo Kirchner estará al frente del Congreso provincial.

Además de esos cargos, se renuevan otros importantes lugares, entre ellos los consejeros provinciales por la sexta sección electoral.

Según fuentes del peronismo, serán consejeros titulares Alberto Fisher, Ayelén Durán, el intendente bahiense, Federico Susbielles, y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, el montehermoseño Alejandro Dichiara.

Además, como consejeros suplentes fueron designados el intendente de Punta Alta, Lisandro Aristimuño, y la exconcejal dorreguense Macarena Flores. De esta manera, nuestro distrito tendrá un lugar en el PJ provincial después de mucho tiempo.

Mañana martes, a las 8,30, Macarena hablará en LA DORREGO. (09-02-26).