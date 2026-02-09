(Con audio) Eduardo Reyes opinó sobre la salida de Gustavo Reyes de Atlético: “Se portaron muy mal con alguien que bancó al club y lo sacó campeón”

El periodista deportivo Eduardo Reyes, de FM Monte, dio su versión sobre los motivos por los cuales Gustavo Reyes no continuará como director técnico del Atlético Monte Hermoso, reciente campeón de la Liga de Dorrego. Según su relato, la salida del entrenador no respondió a una decisión deportiva consensuada, sino a una serie de desprolijidades dirigenciales que derivaron en un quiebre definitivo.

De acuerdo a lo contado por Eduardo Reyes a Alejandro Quintero en el canal de Youtube de Radio Deportiva, a fines de diciembre, el presidente del club, Silvio Arranz, se reunió con Gustavo Reyes y le confirmó que iba a continuar como DT de la primera división. Incluso, esa información fue ratificada públicamente en distintas radios locales, incluida FM Monte. Sin embargo, según el peridosta del balneario, con el correr de los días, el contacto se fue diluyendo: el presidente dejó de llamarlo y tampoco respondió los mensajes que Gustavo envió para coordinar el inicio de la pretemporada.

Eduardo añadió quue, ente la falta de respuestas, Gustavo Reyes decidió comunicarse con Edel Fernández, y allí se encontró con una sorpresa mayor: Fernández le informó que él sería el nuevo director técnico y que Gustavo pasaría a ocupar el rol de ayudante de campo. Esa situación generó el enojo del entrenador campeón, no por la decisión en sí, sino por la forma. Según Eduardo, si el presidente le hubiera comunicado de frente que el club buscaba un cambio, Gustavo lo habría aceptado sin conflictos.

Eduardo Reyes remarcó que la actitud de la dirigencia fue especialmente injusta si se tiene en cuenta el contexto del último año. Para el colega, Gustavo Reyes asumió el cargo sabiendo que el plantel perdería seis o siete jugadores importantes y que el objetivo inicial era un torneo de mitad de tabla. Apostó a los juveniles del club —varios campeones consecutivos en reserva—, los subió a primera y logró un título incuestionable, ganando de manera invicta las dos últimas ruedas del campeonato.

Finalmente, de acuerdo a la versión de Eduardo, tras el malestar generado, Gustavo le comunicó al presidente que no continuaría en el club. Para el periodista, el trato recibido fue “muy malo” hacia una persona identificada profundamente con la institución, formada en el club y responsable directo del campeonato obtenido.

Finalmente, el nuevo DT de Atlético Monte Hermoso será Martín “Mono” Sangronis, con Edel Fernández como ayudante.

Escuchá el audio:

