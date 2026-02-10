Un repaso random por nuestro archivo / 25/09/15: era inaugurado el Centro Cultural Municipal

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 25 de septiembre de 2015:

La comuna de Coronel Dorrego dejó oficialmente inaugurado hoy el Centro Cultural en la ciudad cabecera, ubicado en la esquina de San Martín y Maciel.

Se trata de una obra de más de 400 metros cuadrados y para la cual se invirtieron aproximadamente 2,5 millones de pesos.

Las últimas tareas en el lugar fueron de pintura exterior en este histórico edificio donde funcionó la primera sede municipal y que, durante muchos años, funcionó como Escuela Técnica.

Si bien en el lugar se hicieron algunas modificaciones parciales de su distribución interna, en general mantiene la fisonomía y la estructura edilicia original.

Se construyó un moderno salón auditórium, con 126 butacas, en cuya instalación fueron respetadas las normas vigentes en cuanto a distancias y separaciones.

Allí también fueron instalados los acondicionadores, oficinas, sala de exposiciones y palier de acceso, entre otras dependencias que serán utilizadas para realizaciones culturales.

“El objetivo de este proyecto era recuperar este histórico edificio y creo que lo hemos logrado”, admitió el arquitecto Eduardo Castrillo, director de Obras Públicas de la comuna local.

En tal sentido, cabe destacar que en el flamante Centro Cultural se van a desarrollar todas las actividades culturales programadas por la Peña Nativista en la futura edición de la Fiesta Provincial de las Llanuras, que se realizará el próximo mes en esta ciudad.

Se trata de la fiesta más importante de la comunidad dorreguense que, a partir de ahora y luego de generar esa demanda, tendrá un sitio adecuado para el desarrollo de sus múltiples actividades vinculadas a las costumbres nuestras.

De esta manera, la comuna dorreguense ha recuperado este emblemático lugar, que tendrá una conexión directa con Museo Regional de Coronel Dorrego.

La realización del Centro Cultural había sido adjudicada a una empresa por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires pero, a raíz del incumplimiento en algunos pagos, el municipio dorreguense se hizo cargo de la continuidad del ambicioso emprendimiento que, desde esta noche, ya se disfruta en su verdadera dimensión. (10-02-26).