Plazo final de inscripción para la compra de terrenos en El Perdido

Hasta el 13 de febrero sigue abierta la inscripción para la compra de terrenos en El Perdido.

Las inscripciones se recepcionan en la delegación municipal, de lunes a viernes, de 9 a 12.

Estos son los requisitos para anotarse:

– No poseer bienes inmuebles.
– No haber sido ninguno de los miembros del grupo familiar, adjudicatarios de viviendas financiadas por el Estado.
– Poseer ingresos igual o superior a cuatro salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) al momento de la inscripción.
– Tener ingresos comprobables.
– Fijar domicilio en el distrito de Coronel Dorrego en los últimos cinco años. (10-02-26).

