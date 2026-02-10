“Si yo fuera presidente de un club y quiero crecer, iría a la Liga de Coronel Suárez”

El fútbol de Coronel Pringles vive horas decisivas con la confirmación de que sus clubes competirán en ligas vecinas durante 2026. Ante este cambio de paradigma, Daniel Frutos, voz autorizada y referente con más de 25 años de trayectoria en la dirección técnica y dirigencial, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con El Orden.

Entre la melancolía por la desaparición de la competencia local y la esperanza de un salto de calidad, Frutos no anduvo con vueltas: “O aprendemos y nos ponemos las pilas, o puede ser un desastre”.

El fin de una era y la autocrítica Consultado sobre la situación actual de la Liga Pringles, Frutos fue tajante: “Me da dolor y melancolía ver desaparecer una Liga de 100 años”. Sin embargo, reconoció que la estructura local pendía de un hilo desde hace tiempo. “Todos sabíamos que estábamos ‘flojitos de papeles’, hacíamos oídos sordos y seguíamos jugando. Corríamos riesgos importantes. Estábamos agarrados de un hilo”, admitió, señalando que la falta de regularidad administrativa y visión dirigencial fueron desgastando la institución madre.

El desafío deportivo: La metáfora del boxeo Sobre lo que les espera a Alem (en Suárez) y al bloque de cinco clubes (Almaceneros, Independiente, Pelota, Divisorio y Alumni) en Dorrego, Frutos utilizó una comparación gráfica para ilustrar la diferencia de nivel y preparación: “Esto es como si un boxeador argentino hoy va a pelear con Mayweather. Vas a tener que entrenar a conciencia de verdad. Si no nos preparamos, la vamos a pasar mal”.

Para el ex DT, la clave será el entrenamiento y la paciencia. “En Dorrego invierten mucho dinero en primera, traen refuerzos de jerarquía que cobran por partido lo que nosotros gastamos en un viaje. Para equiparar eso, Pringles tiene que contrarrestar con sacrificio y doble turno de entrenamiento”, explicó.

Suárez vs. Dorrego: ¿Quién eligió mejor? Frutos analizó los destinos elegidos y elogió la decisión del “Celeste”. “Si yo fuera presidente de un club y quiero crecer, iría a la Liga de Coronel Suárez. Es la más importante desde lo organizativo y la seriedad. Ellos son profesionales en el amateurismo: te venden publicidad hasta en las medias, generan recursos, tienen canchas impecables. Es un gran acierto de Alem”, sentenció.

Sobre la Liga de Dorrego, advirtió que es una competencia dura donde la billetera manda: “Es difícil porque se refuerzan mucho. Pero si trabajamos a conciencia, en un año o dos los podemos emparejar y superar”.

El mensaje a los dirigentes: “Tengan paciencia” Uno de los puntos más fuertes de la nota fue el pedido de coherencia a las comisiones directivas locales ante la inminente competencia. “Ruego que la dirigencia sepa esperar a los técnicos y a los jugadores. Si los resultados no aparecen en las primeras fechas, hay que bancar los proyectos. Si nos ponemos exitistas y empezamos a criticar a la tercera fecha, esto se cae”, advirtió Frutos.

Además, remarcó la necesidad de cambiar la mentalidad económica: “Ya no sirve eso de que un comercio te regale las camisetas y listo. Hay que generar dinero en serio para sostener los viajes y la estructura”.

La esperanza: El semillero Pese a las advertencias sobre la Primera División, Frutos se mostró muy optimista respecto a las categorías formativas. “A las inferiores les pongo todas las fichas. En chicos estamos igual o mejor que en la zona. Para el pibe de Pringles, jugar contra Suárez o Dorrego va a ser un incentivo enorme, mucho mejor que jugar siempre contra los mismos seis equipos de acá”, concluyó.Turismo en Pringles

Por último, Frutos dejó la puerta abierta para colaborar en la reorganización administrativa de la Liga local para que no pierda su personería: “No soy amigo del ‘Chiqui’ Tapia, pero tengo contactos y si me golpean la puerta, estoy dispuesto a ayudar para que la Liga no desaparezca legalmente”. (10-02-26).