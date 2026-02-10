Alerta por vientos intensos para el sur de nuestro distrito y gran parte de la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte del Sudoeste Bonaerense.

“El área será afectada por vientos del sector oeste que luego rotarán al sector sur con velocidades de entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h”, se explicó.

El aviso contempla los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Bahía Blanca, sur de Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Saavedra, Coronel Rosales, Tornquist y Coronel Suárez, además de la provincia de La Pampa y gran parte de Río Negro.

Por ello, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir a la calle; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, y cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

También se pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir. (10-02-26).