Abren hoy la inscripción para becas deportivas amateur

Desde hoy, martes 10 de febrero, deportistas amateur del distrito podrán preinscribirse al programa de becas, una iniciativa que busca acompañar a quienes, con esfuerzo y compromiso, representan a Coronel Dorrego en competencias regionales, provinciales, nacionales e incluso internacionales.

“Detrás de cada deportista hay horas de entrenamiento, viajes, sacrificios personales y familiares. Con ese espíritu, el programa apunta a brindar un respaldo concreto para que más jóvenes y adultos puedan continuar desarrollando su disciplina, sin que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo”, destacó el gobierno municipal.

La preinscripción se realizará de manera online entre el 10 y el 27 de febrero, mientras que la entrega de la documentación requerida deberá efectuarse de forma presencial del 2 al 6 de marzo, conforme a las bases del programa.

El Ejecutivo recordó que el programa de becas deportivas amateur “es impulsado por la Dirección de Deportes del Municipio y está destinado a deportistas locales que participan activamente en distintas disciplinas, fortaleciendo no solo el deporte, sino también los valores de esfuerzo, constancia y representación comunitaria”. (10-12-26).