Pringles: una camioneta chocó contra un tren y no hubo heridos

Lo que podría haber sido una verdadera tragedia terminó como una sorprendente anécdota, según relevaron medios de la zona, en un siniestro vial generado en las últimas horas.

Según explicaron los colegas de La Nueva Radio de Coronel Suárez y el diario El Orden de Coronel Pringles, el accidente se generó sobre la ruta provincial 85, a muy pocos kilómetros de Pringles.

Allí, por causas que aún se intentan esclarecer, una Ford Ecosport impactó contra una formación ferroviaria que venía circulando, en un sector sin barreras pero con paso a nivel señalizado.

Con importantes daños materiales, pero milagrosamente sin víctimas fatales ni heridos, el vehículo en cuestión circulaba de Suárez a Pringles, donde en principio por un descuido, no se percataron del tren y de allí el siniestro.

Hasta tener certezas de lo sucedido fueron comisionados al lugar bomberos voluntarios y efectivos de la comisaría de Pringles, teniendo que llevar adelante tareas únicamente de prevención. (BH Info). (24-11-25).