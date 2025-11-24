Bochas: Carlos Maldonado ganó la 10ª Copa Esteban Larsen en El Perdido

El pasado domingo se realizó en El Perdido la 10ª edición de la Copa Esteban Larsen, tradicional torneo de bochas organizado por el Club Progreso. La competencia comenzó a las 9 y reunió a 16 jugadores de instituciones de Tres Arroyos, Bahía Blanca, Cerri, Claromecó, Orense, 9 de Julio, Coronel Dorrego y la localidad anfitriona.

El certamen, correspondiente a la primera categoría, contó con la participación de Roberto José “Pepe” Racciatti como representante destacado del Club Progreso.

El santafesino y representante del Club Barrio Hospital de Bahía Blanca, Carlos Maldonado, se consagró campeón al derrotar en la final a Fabián Tolosa por 12 a 5. El tercer puesto quedó en manos de Luciano Bardelli y el cuarto lugar fue para Cristian Zapata.

El director de Deportes municipal, Rubén “Piti” Bilbao, asistió a la jornada y felicitó a la comisión del Club Progreso. Señaló que el municipio mantiene su apoyo a las actividades deportivas por su aporte a la vida comunitaria y al movimiento turístico en cada una de las localidades del distrito.

El Municipio y el Club Progreso agradecieron a todas las personas involucradas en la organización por el trabajo realizado y por sostener una propuesta que forma parte del calendario deportivo de Coronel Dorrego. (24-11-25).