Ruta 3: un auto fue impactado desde atrás por un camión y despistó

Un fuerte choque entre un camión y un auto se registró esta mañana en el kilómetro 795 de la Ruta 3, a la altura de Hilario Ascasubi.

Tal como informó el portal Info Villarino , pasadas las 7 de este domingo, un Renault 12 que circulaba en sentido sur–norte fue impactado desde atrás por un camión Scania, lo que provocó que el vehículo menor perdiera el control y terminara despistando.

Pese a la violencia del impacto, tanto el conductor del auto como el del camión resultaron ilesos. Eran los únicos ocupantes de los rodados y, tras ser asistidos por personal médico del nosocomio local, se confirmó que ninguno presentaba lesiones.

Durante las actuaciones de rutina, el control de alcoholemia arrojó que el conductor del Renault dio positivo con 0,61 gramos de alcohol por litro de sangre. (Con información de La Brújula 24). (23-11-25).

