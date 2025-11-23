Deportes

Ganó Monte 2-0 y dio un paso importante para alcanzar el bicampeonato

Atlético Monte Hermoso superó 2-0 a SUPA como visitante en la primera final de la liguilla campeonato del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

El primer gol del partido lo anotó Nicolás Lozano en el primer tiempo. El delantero albirrojo remató desde media distancia y aprovechó un error del arquero local para desatar el delirio de sus hinchas.

En la segunda mitad, Joel Vera explotó a la perfección una contra cuando se jugaba el descuento y decretó el 2-0 definitivo.

El partido fue pobre y escaso en emociones, pero Monte fue efectivo para convertir en las pocas situaciones que generó y se mostró firme en defensa.

El domingo próximo se disputará la revancha en el 15 de Agosto de Monte Hermoso.

La síntesis

SUPA 0: D. Rodríguez; Mellado, Meloni, Irusta, Lloyd; Cesarone, M. Erbín, M. Fernández; Romero, Sabanés y Cortéz. DT: Azzolini.

ATLÉTICO MONTE HERMOSO 2: M. García; Retamozo, Duarte, Lencinas, E. Arranz; Seleme, D. Fernández, Buffalini; Ullmann, Lozano y Auday. DT: G. Reyes.

PT. Gol de Lozano (AMH), a los 25m.
ST. Gol de Vera (AMH), a los 50.

Cambios. 45m. Biondo por Mellado, 50m. Costa por Cortéz, 68m. Yañez por Cesaroni y Gerbaudo por M. Fernández,  en SUPA; 68m. Vera por Auday, 77m. Campión por Duarte, 89m. Leal por Ullmann y D. Martínez por Lozano, en Atlético.

Árbitro. Marcos Gómez.

Cancha. Progreso de El Perdido.

*En Sub 25, Ferroviario venció 1-0 a Independiente con gol de Lautaro Larsen. (23-11-25).

