Choque en cadena en el cruce de rutas 3 y 78

Un choque en cadena entre tres vehículos se registró este domingo por la mañana en el cruce de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 78 —camino al ingreso a Monte Hermoso—, y dejó como saldo una conductora trasladada al hospital.

De acuerdo a lo informado por FM Manantial, el siniestro ocurrió pasadas las 10. Los autos involucrados fueron un Volkswagen Gol Trend, que era conducido por Martín Apaula Espeche, de 28 años; un Fiat Duna, al mando de Luis Pablo Quiroga, de 44; y un Fiat 147, guiado por Agustina Lucero, de 24.

Los tres conductores son oriundos de Bahía Blanca y circulaban en dirección a Monte Hermoso cuando, por causas que aún se investigan, terminaron colisionando uno detrás del otro.

La conductora del Fiat 147 fue derivada al nosocomio local para recibir atención médica preventiva, ya que presentaba heridas leves.

Mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos, el tránsito estuvo parcialmente asistido. Finalmente, tras las tareas de rigor, la circulación quedó normalizada. (23-11-25).