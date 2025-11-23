Policiales

Choque en cadena en el cruce de rutas 3 y 78

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO FM MANANTIAL

Un choque en cadena entre tres vehículos se registró este domingo por la mañana en el cruce de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 78 —camino al ingreso a Monte Hermoso—, y dejó como saldo una conductora trasladada al hospital.

De acuerdo a lo informado por FM Manantial, el siniestro ocurrió pasadas las 10. Los autos involucrados fueron un Volkswagen Gol Trend, que era conducido por Martín Apaula Espeche, de 28 años; un Fiat Duna, al mando de Luis Pablo Quiroga, de 44; y un Fiat 147, guiado por Agustina Lucero, de 24.

Los tres conductores son oriundos de Bahía Blanca y circulaban en dirección a Monte Hermoso cuando, por causas que aún se investigan, terminaron colisionando uno detrás del otro.

La conductora del Fiat 147 fue derivada al nosocomio local para recibir atención médica preventiva, ya que presentaba heridas leves.

Mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos, el tránsito estuvo parcialmente asistido. Finalmente, tras las tareas de rigor, la circulación quedó normalizada. (23-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Ruta 3: un auto fue impactado desde atrás por un camión y despistó

Vuelco a pocos kilómetros de Sierra de la Ventana

Un hombre murió al volcar con su camioneta en el acceso a Pehuen Co

Volcó un auto en la Ruta 72

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior