Vandalizaron un food truck recientemente inaugurado en Puente Viejo

Los dueños de un food truck ubicado a la altura del Puente Viejo, sobre el Río Quequén, se encontraron con una lamentable escena al llegar a su lugar de trabajo: el vehículo gastronómico había sido víctima de un hecho vandálico.

El accionar provocó importantes daños en las instalaciones del emprendimiento, siendo el más crítico la rotura de los caños de gas, elemento fundamental para su funcionamiento diario y que, además, representa un serio riesgo para la seguridad.

El emprendimiento había sido inaugurado el pasado viernes y sus propietarios expresaron tristeza y preocupación ante este ataque que afecta directamente al esfuerzo y dedicación invertidos en el proyecto.

Asimismo, solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer el hecho. “Ponemos mucho esfuerzo y pasión en lo que hacemos. Es muy triste que ocurran estas cosas”, expresaron. (La Costa de Oriente). (15-11-25).