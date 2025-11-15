Necrológicas
Necrológica
Falleció en Coronel Dorrego, a los 56 años, Karina Luz Hollender. Sus restos seran depositados hoy sábado a las 18 en la necrópolis local. No se efectúa velatorio por decisión familiar. Casa de duelo Sarmiento 776. Servicio Empresa Lavios. (15-11-25)
Un Comentario.
Querida familia García Hollender,
Reciban nuestro más sincero y profundo acompañamiento en este momento tan doloroso.
La partida de Karina deja una tristeza inmensa en todos los que la conocimos.
Ojalá puedan encontrar consuelo en el cariño de todos los que los rodean.
Acompañamos su dolor.
Con todo nuestro pésame,
Ileana Ercoli y Andrés Paolantonio