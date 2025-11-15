Necrológicas

Necrológica

La Dorrego Send an email
1 Menos de un minuto

Falleció en Coronel Dorrego, a los 56 años, Karina Luz Hollender. Sus restos seran depositados hoy sábado a las 18 en la necrópolis local. No se efectúa velatorio por decisión familiar. Casa de duelo Sarmiento 776. Servicio Empresa Lavios. (15-11-25)

Etiquetas
La Dorrego Send an email
1 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Necrológica

Necrológica

Necrológica

Necrológica

Un Comentario.

  1. Querida familia García Hollender,
    Reciban nuestro más sincero y profundo acompañamiento en este momento tan doloroso.
    La partida de Karina deja una tristeza inmensa en todos los que la conocimos.
    Ojalá puedan encontrar consuelo en el cariño de todos los que los rodean.
    Acompañamos su dolor.
    Con todo nuestro pésame,
    Ileana Ercoli y Andrés Paolantonio

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior