Allanamientos en nuestra ciudad por un caso de abigeato

A raíz de una denuncia presentada por un productor rural del Cuartel XVII de Coronel Dorrego, quien informó sobre la faena y sustracción de un animal vacuno en su establecimiento, el personal del Comando de Prevención Rural (CPR) inició una investigación para esclarecer el hecho.

Como resultado de las diligencias, se solicitó a la Fiscalía Temática de Delitos Rurales del Departamento Judicial Bahía Blanca una orden de allanamiento para cuatro viviendas de nuestra localidad, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 3.

Efectivos del CPR local, en colaboración con personal de la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Tres Arroyos, CPR Adolfo Gonzales Chaves y CPR Tres Arroyos, llevaron a cabo los allanamientos.

Durante los procedimientos, se logró el secuestro de un vehículo marca Fiat Spazio y una motocicleta, presuntamente utilizados como medios de transporte para la comisión del ilícito. Además, se incautó una importante cantidad de cortes de carne, elementos de faena, teléfonos celulares y diversas municiones de armas de fuego.

En uno de los domicilios, ubicado en calle Gregorio Juárez, se encontraron plantas de marihuana y envoltorios de nailon con sustancia similar, lo que llevó a la intervención de la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Tanto los elementos secuestrados como el ciudadano involucrado quedaron a disposición de la justicia.

En otro procedimiento, realizado en una vivienda de calle El Gaucho, se aprehendió a un individuo por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ Nº 15 de Bahía Blanca. (15-11-25).