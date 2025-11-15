Godoy Cruz no pudo ganarle a Riestra y descendió a la B tras 17 temporadas seguidas en Primera división

Godoy Cruz, el equipo del dorreguense Federico Rasmussen, no pudo con Deportivo Riestra y perdió la categoría luego de 17 años continuados en Primera División.

Un triste final se dio en la tarde de sábado en el Feliciano Gambarte. Godoy Cruz empató con Deportivo Riestra y jugará en el 2026 en la Primera Nacional. Pese a que el Tomba batalló, no pudo imponerse al Malevo y puso fin a un ciclo de 17 años ininterrumpidos jugando en la elite del fútbol argentino.

Con un Feliciano Gambarte desgarrando las gargantas de sus hinchas, Godoy Cruz salió con mucho ímpetu a jugar el partido clave por la permanencia.

La primera chance clara para el Tomba estuvo en los pies de Santino Andino con un remate de media distancia a los 15 minutos de la primera parte. Apenas desviada del palo derecho del debutante arquero Manganelli, la pelota se fue al córner con la ilusión de la gente de convertir el primero.

Minutos después, el baldazo de agua fría llegaría para el Expreso con el gol de Deportivo Riestra. Una mala salida de Rasmussen le regaló a Díaz la contra rápida para que Benegas marcara el primer gol de la tarde.

Las emociones no cesaron porque, de pelota parada, Godoy Cruz convirtió de inmediato el empate. Un tiro libre bien ejecutado por Santino Andino, y las dudas del arquero visitante, le dieron al Tomba nuevamente vida en el encuentro.

Con mucho empuje, el Expreso fue arrimándose cada vez más al área de Riestra. Por izquierda, Andino desbordó en una llegada y Barrea cabeceó enviando el balón muy cerquita del travesaño. El encuentro se fue al descanso igualado en uno.

El complemento arrancó con el mismo vértigo que el final de la primera parte. Tanto Godoy Cruz como Riestra realizaron modificaciones y el Tomba se hizo de la pelota con mucha convicción para poder quedarse con el partido.

Ábrego, Mendoza, Altamira, Andino y Ulariaga, los pibes formados en la casa de Godoy Cruz, tomaron la posta en el segundo tiempo con el sentimiendo por los colores fundando desde inferiores.

Justamente Ábrego, en su vuelta al juego después de varias semanas marginado por lesión, fue uno de los que tuvo una chance en la segunda parte con un remate de tiro libre que se fue apenas desviado.

Deportivo Riestra despertó luego de varios minutos y desperdició una chance inmejorable a los 35 minutos con una contra letal por error de Mateo Mendoza. Herrera se fue solo pero entregó mal el balón cuando estaba solo y dejó pasar la oportunidad de convertir el segundo.

En la siguiente acción, Santino pudo poner a cambio a Godoy Cruz en ventaja pero no cabeceó bien cuando entraba solo al área visitante. A los 43 minutos, Manganelli sacó una pelota de la línea cabeceada por Rasmussen y evitó el segundo gol del Expreso.

Tomás Rossi tuvo la última del partido con otro cabezazo que impactó en el travesaño y salió. Sin tiempo para más, Tello dio el pitazo final para marcar el descenso del Tomba a la Primera Nacional.

La desolación reinó en el Feliciano Gambarte en el que, con mucha lealtad, sus hinchas alentaron incluso después de terminado partido, demostrando su devoción por los colores.(Diario Uno). (15-11-25).