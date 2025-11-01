Deportes

Fútbol de Liga: se definen este domingo los cuartos de la liguilla

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
FOTO BOLA 8

Se disputarán mañana domingo los partidos de vuelta por los cuartos de final de la liguilla campeonato del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

La programación se iniciará a las 16.

En nuestra ciudad habrá dos partidos.

Ferroviario recibirá a Porteño. En la ida, venció el aurinegro 2-0.
Por su parte, Independiente se enfrentará con Suteryh, que se impuso 1-0 en Monte Hermoso.

En el vecino balneario, Atlético Monte Hermoso se medirá con San Martín. El primer encuentro finalizó 1-1.

Completarán, en El Perdido, SUPA y Villa Rosa. El equipo bahiense venció 1-0 en el Ogue Madariaga.

En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles después de los 180 minutos, serán semifinalistas Ferroviario, Independiente, Atlético MH y SUPA por haber terminado arriba de sus adversarios en la fase regular. (01-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Ajedrez: Dorrego participará este domingo en la última fecha del Prix de Araso

(Entrevista en LA DORREGO) “Caito Matélica: “El año que viene no voy a seguir en Villa Rosa”

Este fin de semana Dorrego será sede de las finales provinciales de newcom + 50

El 11 de noviembre se realizará la Asamblea General Ordinaria del Club Independiente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior