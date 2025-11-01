Fútbol de Liga: se definen este domingo los cuartos de la liguilla

Se disputarán mañana domingo los partidos de vuelta por los cuartos de final de la liguilla campeonato del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

La programación se iniciará a las 16.

En nuestra ciudad habrá dos partidos.

Ferroviario recibirá a Porteño. En la ida, venció el aurinegro 2-0.

Por su parte, Independiente se enfrentará con Suteryh, que se impuso 1-0 en Monte Hermoso.

En el vecino balneario, Atlético Monte Hermoso se medirá con San Martín. El primer encuentro finalizó 1-1.

Completarán, en El Perdido, SUPA y Villa Rosa. El equipo bahiense venció 1-0 en el Ogue Madariaga.

En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles después de los 180 minutos, serán semifinalistas Ferroviario, Independiente, Atlético MH y SUPA por haber terminado arriba de sus adversarios en la fase regular. (01-11-25).