El mensaje de Pedro Fournau por la Fiesta de las Llanuras: “Felicitaciones por tejer comunidad en tiempos de tanto individualismo”

El sacerdote dorreguense Pedro Fournau, obispo auxiliar de Bahía Blanca, envió un afectuoso mensaje a Daniel Civardi, presidente de la Peña Nativista, y a toda la comunidad con motivo del inicio de una nueva edición de la Fiesta Nacional de las Llanuras.

“Estoy en viaje hacia Dolores, donde tenemos una reunión de Cáritas de toda la región pampeana, y me toca acompañar como obispo. Algún año podré volver a estar de a ratos. El año pasado pude estar en una de las noches”, comenzó diciendo.

Luego, saludó “a todos los que trabajan por algo en común en tiempos de tanto individualismo”.

“Uno se alegra tanto cuando hay motivos, fiestas o causas que, mancomunadamente, unen. Son expresión de solidaridad, pero también generan y testimonian una identidad. ¡Felicitaciones por tejer comunidad! Porque todo el pueblo de Dorrego, de algún modo, se ve bellamente modificado. Todos están afectados, todos en algo participan o colaboran, todos algo hacen por esta fiesta…”, reflexionó.

“Les deseo que tengan una linda fiesta. Sé que celebrarán la Eucaristía en el palco central el fin de semana que viene. Me uno, especialmente, a esa celebración que presidirá el padre Walter (Paris). Los bendigo por intercesión de nuestra Madre, la Virgen, Patrona de la comunidad, y del Santo Cura Brochero. Que Dios los bendiga y les regale la paz y buen tiempo”, concluyó. (01-11-25).