Deportes
Ajedrez: Dorrego participará este domingo en la última fecha del Prix de Araso
La Escuela Municipal de Ajedrez de Coronel Dorrego participará este domingo 2 de noviembre en Rivera de la gran final del circuito Prix de Araso 2025.
La delegación, a cargo del profesor Emmanuel Piñero, está compuesta por los siguientes jugadores:
Mayores: Javier Claverie y Emmanuel Piñero.
Sub 16: Lautaro Gigena.
Sub 14: Octavio Iriarte y Mora Sarti.
Sub 12: Carmelo Moller y Tomás Irazusta.
Sub 8: Santiago Claverie.
Desde la Dirección de Deportes de la Comuna, se extienden las felicitaciones a todos los participantes por representar a Coronel Dorrego en esta última fecha y por contribuir al continuo crecimiento del ajedrez local. (01-11-25).