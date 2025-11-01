Deportes

Ajedrez: Dorrego participará este domingo en la última fecha del Prix de Araso

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La Escuela Municipal de Ajedrez de Coronel Dorrego participará este domingo 2 de noviembre en Rivera de la gran final del circuito Prix de Araso 2025.

La delegación, a cargo del profesor Emmanuel Piñero, está compuesta por los siguientes jugadores:

Mayores: Javier Claverie y Emmanuel Piñero.

Sub 16: Lautaro Gigena.

Sub 14: Octavio Iriarte y Mora Sarti.

Sub 12: Carmelo Moller y Tomás Irazusta.

Sub 8: Santiago Claverie.

Desde la Dirección de Deportes de la Comuna, se extienden las felicitaciones a todos los participantes por representar a Coronel Dorrego en esta última fecha y por contribuir al continuo crecimiento del ajedrez local. (01-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Fútbol de Liga: se definen este domingo los cuartos de la liguilla

(Entrevista en LA DORREGO) “Caito Matélica: “El año que viene no voy a seguir en Villa Rosa”

Este fin de semana Dorrego será sede de las finales provinciales de newcom + 50

El 11 de noviembre se realizará la Asamblea General Ordinaria del Club Independiente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior