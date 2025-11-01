Ajedrez: Dorrego participará este domingo en la última fecha del Prix de Araso

La Escuela Municipal de Ajedrez de Coronel Dorrego participará este domingo 2 de noviembre en Rivera de la gran final del circuito Prix de Araso 2025.

La delegación, a cargo del profesor Emmanuel Piñero, está compuesta por los siguientes jugadores:

Mayores: Javier Claverie y Emmanuel Piñero.

Sub 16: Lautaro Gigena.

Sub 14: Octavio Iriarte y Mora Sarti.

Sub 12: Carmelo Moller y Tomás Irazusta.

Sub 8: Santiago Claverie.

Desde la Dirección de Deportes de la Comuna, se extienden las felicitaciones a todos los participantes por representar a Coronel Dorrego en esta última fecha y por contribuir al continuo crecimiento del ajedrez local. (01-11-25).