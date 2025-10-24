Fue un jueves a la noche

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

Jueves a la noche, Dorrego atestado de humedad, de mucha humedad, aunque la oferta artística pudo más; el viejo Teatro Español, alojó por algunas horas abundante público a expensas de Cultura de la comuna que había programado un espectáculo atractivo. Muy. Jueves a la noche.

Lxs Escoberxs, Orquesta Municipal de Guitarras de Bahía Blanca, aparecieron en escena, con el maestro Alberto D’Alessandro, y una vez más demostraron de qué están hechos; el clima se estaba formando, el silencio en la sala mostraba ya que el puente entre el público y los artistas se había establecido, naturalmente, sin forzarlo. Los aplausos no se habían disipado aún cuando el Cuarteto Troverías subió a escena y sucedieron cosas maravillosas, de las que calan hondo; más cuando nada podía sorprender, D´Alessandro contó la historia del último cacique Mapuche, Valentín Sayhueque, que se entregó a las fuerzas de aquella Campaña del Desierto, para ser, luego, embarcado desde el sur hacia la capital y paseado entre rejas como una especie de fenómeno; eso mismo inspiró al laureado intérprete a escribir una partitura que fue ejecutada a continuación. Y si alguna cosa más le faltase para transmitir la pena y la angustia de aquel cacique que se entregara para salvar la vida de los suyos, se coló por todos los rincones del teatro la magnífica interpretación de la cantante lírica dorreguense, Noelia Martínez, pletórica de talento y expresividad. Momento sublime. Un jueves a la noche.

La emoción nos había unido con su invisible cordel a todos, artistas y público; fue en ese instante en que ingresó al escenario la Orquesta Juvenil de Guitarras de Hamburgo. Nada podía ser más bonito; los sonidos de suites de música clásica y popular latinoamericana se abrazaron, con la magia de los que saben qué hacer con la música cuando la sienten parte de su cuerpo. El final fue con toda la compañía. Los aplausos sumados a las muestras de emoción y alegría fueron muchas y verdaderas.

Afuera había humedad en las calles; recién terminábamos de ver un espectáculo maravilloso en Dorrego. Fue un jueves a la noche. (24-10-25).