Este lunes se realizará en la Escuela Agraria una charla sobre educación en la gestión de envases vacíos de fitosanitarios

La Dirección de Producción y Turismo de la Municipalidad anunció que la Fundación Campo Limpio llevará a cabo una charla informativa titulada “Educación en la gestión de envases vacíos de fitosanitarios: Un paso hacia un futuro sostenible”.

La actividad estará a cargo de la ingeniera Tamara Von Bernard, responsable zonal de la fundación, y se realizará en la Escuela Agraria el próximo lunes 27 de octubre, a 10. La charla estará abierta a todo público, especialmente a productores, técnicos y estudiantes interesados en la temática.

Esta capacitación tiene como objetivo sensibilizar sobre la correcta gestión y disposición de los envases vacíos de productos fitosanitarios, una cuestión clave para la protección del medio ambiente y la salud humana. En Argentina, el manejo inadecuado de estos residuos representa un riesgo considerable debido a los residuos tóxicos que pueden afectar el suelo, las aguas y la biodiversidad. La Fundación Campo Limpio, dedicada a promover la recolección y reciclaje de estos envases, es un referente en el país en materia de buenas prácticas y sustentabilidad en el sector agropecuario.

La charla cubrirá, entre otros temas, las normativas vigentes, los métodos adecuados de limpieza de los envases y la importancia de su disposición final en puntos de recolección específicos. Además, se expondrán ejemplos de éxito en la gestión de residuos en otras regiones del país, promoviendo así una cultura de responsabilidad ambiental entre los actores del sector agrícola. (24-10-25).