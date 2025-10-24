Fue suspendido el Picnic Ambiental Comunitario

Desde la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Coronel Dorrego confirmaron que, debido al mal tiempo, el Picnic Ambiental Comunitario “Accionamos por el Clima” no podrá realizarse hoy viernes.

“Sabemos que muchos esperaban compartir este encuentro. Por eso, pronto anunciaremos una nueva fecha para disfrutarlo juntos. Agradecemos la comprensión y el compromiso de todos los que se habían sumado a participar”, destacó Florencia Caramelli, responsable del área de ambiente (24-10-25).