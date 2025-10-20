Prisión preventiva para el hombre acusado de intentar matar a un bebe de 11 meses en Suárez

En el marco de la investigación realizada por la UFIJ N.º 5 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, el Juzgado de Garantías N.º 2 ordenó convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo un hombre acusado de golpear de manera feroz a un bebé, hijo de su pareja.

Según la causa, en el período comprendido entre el 26 y el 29 de septiembre del presente año, el acusado intentó dar muerte al pequeño de 11 meses de edad, en el domicilio que compartían ubicado en la localidad de Coronel Suárez.

Para ello, se valió de la indefensión de la criatura para propinarle golpes en todo el cuerpo ocasionándole varias lesiones que pusieron en riesgo su vida, como fracturas de cráneo y costales múltiples.

En esas mismas circunstancias, el hombre agredió a su pareja provocándole diversas hematomas en los brazos y escoriaciones en el cuello, agresiones que se llevaron a cabo cuando la víctima intentaba defender a su bebé.

El detenido está a acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas, en concurso real de delitos. (20-10-25).