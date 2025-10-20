La ciudad

La UPSO y el Municipio plantaron un espinillo en la plaza central en apoyo a la biodiversidad

Dentro de las actividades programadas por la UPSO (Universidad Provincial del Sudoeste) con motivo de su 25º aniversario, la institución se sumó a la iniciativa medioambiental “Proyecto Ruta Verde” de la Red Solidaria Argentina.

Este proyecto invita a las comunidades a plantar especies nativas, con el objetivo de crear un corredor biológico de “puntos verdes” que una Alaska con Ushuaia, como una respuesta colectiva al cambio climático.

En el marco de esta colaboración, junto al intendente Juan Chalde y funcionarios, se implantó un espinillo (especie nativa) en la plaza central.

Se explicó que la elección de árboles nativos se debe a que estos:

Restauran y promueven la biodiversidad.

Brindan hábitat y alimento para aves, mariposas e insectos. (20-10-25).

