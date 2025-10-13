Mientras se aguarda una definición, el Concejo Deliberante local rechazó por unanimidad la reimpresión de boletas pedida por LLA

La controversia en torno a la posible reimpresión de 14 millones de boletas únicas para los electores de la provincia de Buenos Aires sumó este sábado un nuevo capítulo, al quedar el proceso judicial en suspenso por un trámite procesal omitido. La Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, devolvió la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA) a la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, al considerar que no se había solicitado la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante dorreguense expresó su rechazo “a la pretensión de la reimpresión de la Boleta Única de Papel en el marco del actual proceso electoral del día 26 de octubre del corriente año”.

En la misma resolución, el cuerpo manifestó su acompañamiento al proyecto presentado por el diputado provincial Rubén Eslainman en el mismo sentido. “La ley es clara: la boleta se imprime una sola vez. Reimprimir por la renuncia de un candidato es un privilegio indebido”, declaró el legislador del Frente Renovador.

Y manifestó: “Solicitamos a la Justicia Electoral que mantenga el criterio vigente de una sola impresión. Es lo que manda la ley y lo que protege la equidad del proceso”. Además, enfatizó: “La boleta ya impresa sigue siendo válida. La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales”.

“La Ley 27.781 establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón +5%. Esto garantiza igualdad y austeridad. Volver a imprimir por un caso individual rompe ese principio”, resaltó Eslaiman.

La resolución del Concejo dorreguense nació del bloque de Unión por la Patria y acompañada por la bancada de UCR – Juntos por el Cambio.

“Ante los hechos de público conocimiento del caso Espert, La Libertad Avanza solicitó a la Justicia Electoral Federal con competencia en la Provincia de Buenos Aires el reemplazo del Diputado José Luis Espert ante su renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, con la consiguiente reimpresión de las Boletas Únicas de Papel”, expresa uno de los considerandos.

“Si se da lugar a la reimpresión de las boletas, esta situación generaría una violación de la ‘igualdad entre fuerzas’, generaría un ‘gasto innecesario’ y abriría ‘la puerta a nuevos reclamos por cualquier modificación de listas’”, se argumentó.

En el texto de la resolución, se menciona que el costo de la reimpresión de las BUP ascendería a más de 12 mil millones de pesos, mientras que en 2023, imprimir boletas costó el equivalente a 34.000 millones de pesos de hoy; en 2025, ya van $43.000 millones (+IVA $52.000). El gasto en la reimpresion sumaría otros $14.000 millones. 13-10-25).