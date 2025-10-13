La ciudad

Juegos Bonaerenses 2025: la delegación dorreguense parte rumbo a Mar del Plata

La delegación que representará a Coronel Dorrego en la etapa final de los Juegos Bonaerenses estará integrada por 175 personas, entre deportistas, delegados y acompañantes.

La salida está prevista desde el polideportivo municipal hoy lunes 13 de octubre, a las 5 de la mañana, rumbo a la ciudad de Mar del Plata.

El director municipal de Deportes, Rubén Bilbao, destacó que los Juegos Bonaerenses constituyen el torneo más importante de la Provincia de Buenos Aires, con más de 100 disciplinas promoviendo la inclusión, la participación y el desarrollo del deporte y la cultura.

“Esta amplia participación refleja una decisión política clara del intendente Chalde, orientada a acompañar, incentivar y fortalecer el deporte y la cultura como herramientas de crecimiento, integración y formación para toda la comunidad”, completó el funcionario. (13-10-25).

La Dorrego

