Amplían la sala médica en el balneario Marisol

El intendente Juan Carlos Chalde dio detalles sobre el inicio de obras de infraestructura en el balneario Marisol, que, según dijo, se enfocan en mejorar el servicio de salud para residentes y visitantes.

Destacó que ya comenzaron los trabajos de ampliación de la salita de primeros auxilios de este destino turístico, como respuesta a la necesidad de optimizar las instalaciones debido a la gran afluencia de personas, especialmente en verano.

En diálogo con el diario tresarroyense La Voz del Pueblo, Chalde detalló que la ampliación incluirá un nuevo ambiente destinado a funcionar como consultorio específico para recibir emergencias. Mencionó que esta incorporación es significativa, ya que su principal objetivo es asegurar que la atención brindada en la sala no se vea afectada cuando ingresa un paciente urgente.

En relación con la dotación de personal, explicó cómo se refuerza el servicio de salud durante los meses de mayor demanda. En verano, el municipio contrata a una médica que, desde hace años, se instala en Marisol durante todo el mes de enero. Esta profesional brinda atención permanente durante los 31 días del mes, con la posibilidad de extender su estadía hasta los primeros días de febrero.

Fuera de la temporada alta, la sala se mantiene operativa con dos enfermeras a cargo de las instalaciones de forma permanente. Además, médicos concurren al balneario en días programados para brindar atención.

El intendente también confirmó que la salita de Marisol cuenta con una unidad de traslado disponible durante todo el año para atender cualquier urgencia que se presente.

Finalmente, reflexionó sobre la inversión en infraestructura, señalando la dificultad que representa mantener estos servicios en una localidad relativamente pequeña. Subrayó que contar con esta infraestructura implica un costo de mantenimiento considerable.

Aunque reconoció que “no vienen recursos ni de Nación ni de Provincia en abundancia”, enfatizó el compromiso del municipio con las necesidades de la población. “Para nosotros, la salud es muy importante”, concluyó el intendente, asegurando que el municipio continuará realizando grandes esfuerzos para ofrecer un servicio de calidad. (13-10-25).