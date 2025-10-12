Muy buenos registros de lluvia en el distrito y la región

Desde las 4 am del sabado, hasta las 9 am de este domingo, las lluvias cubrieron gran parte de la zona Sudoeste, con máximos de hasta casi 160 mm en zonas como San Román y unos 90 mm acumulados en la ciudad de Bahia Blanca.

Estos fueron algunos de los registros:

Bahía Blanca 90, Coronel Dorrego 72, La Francisca (El Perdido) 89, San Román 155, Nueva Roma 97, Bonifacio 25, Médanos 41, Arroyo Venado 12, Orense 40, Nueva Roma 72, Centro Urquiza 42, Curamalán 42, Guatraché 35, La Madrid 27, Carrindanga 90, Calderón 71, Tres Picos 70, Chasicó 82, Lartigau 58, San Germán 55, Saldungaray 48, Punt Alta 90, Cabildo 87, Sierra de la Ventana 34, La Soberana 72, Pelicura 78, kilómetro 711- 72, Villa Iris 43, Necochea 45, Corti 95, Felipe Sola 61, Tornquist 35, 17 de Agosto63, Guaminí 23, La Mascota 50, Colonia San Martín 61, Energia 42. (Con información de Infosudoeste). (12-10-25).