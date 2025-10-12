Murió un joven tras un accidente cerca de Claromecó

Un joven de 25 años perdió la vida esta mañana tras despistar y chocar contra una alcantarilla en la Ruta 73, en el tramo que une Claromecó y San Francisco de Bellocq.

Tal como informó el portal LU24, la víctima fatal fue identificada como Nicolás Di Benedetto, oriundo de Claromecó. Viajaba al mando de un Fiat Palio en dirección Tres Arroyos–Claromecó cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control del vehículo, se salió de la calzada y terminó estrellándose contra una alcantarilla ubicada a la vera del camino.

En el auto también se trasladaba Nicolás Pedrilli, de 30 años, quien también es vecino de la localidad balnearia. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, en Tres Arroyos, donde lo intervinieron quirúrgicamente y posteriormente lo derivaron a la unidad de terapia intensiva.

Trabajaron en el lugar bomberos de Claromecó y de San Francisco de Bellocq, además de personal del Destacamento de Policía de Seguridad Vial. (12-10-25).