Chalde gestiona la instalación de un cajero automático móvil del Banco Provincia para la temporada estival en Marisol

El intendente Juan Chalde continúa con las gestiones tendientes a que el Banco de la Provincia de Buenos Aires instale un cajero automático móvil en Marisol durante la próxima temporada estival.

Así lo informó esta mañana el Departamento Ejecutivo, que destacó que, oportunamente, el intendente interino Casiano Gutiérrez envió una nota a las autoridades locales del citado banco.

“El pedido se basa en que cada vez es mayor la cantidad de turistas que concurren al balneario dorreguense y resulta de suma importancia contar con ese servicio; además de ser de gran utilidad para los vecinos del lugar”, menciona el comunicado del gobierno local. (13-10-25).