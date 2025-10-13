La Sala de Primeros Auxilios Lotario González de San Román celebró su 50° aniversario

El intendente Juan Chalde presidió en la mañana de este lunes el acto por el 50° aniversario de la Sala de Primeros Auxilios Lotario González de San Román, ante la presencia de autoridades, representantes de instituciones, abanderados y público en general.

En primer lugar, habló el director de Salud comunal, Santiago Braghero, quien destacó la relevancia que el gobierno local otorga a la Salud Pública, considerándola uno de los pilares fundamentales de su gestión. Además, señaló la intención de incorporar más servicios al efector de salud y anunció que un pediatra se sumará al equipo de profesionales que atienden semanalmente en la sala.

El intendente Chalde expresó su emoción al compartir este momento tan significativo para la comunidad de San Román, y subrayó los conceptos vertidos por el doctor Braghero sobre la importancia que su gobierno le otorga tanto a la salud como a la educación, a las que calificó como áreas primordiales.

Durante el acto, se descubrió una placa conmemorativa. Este emotivo momento estuvo a cargo del intendente Chalde, el director de Salud Santiago Braghero, representantes del Centro Social Valenciano y familiares de Lotario González.

Finalizado el acto, los presentes compartieron un grato momento cargado de recuerdos. Se recordó especialmente a la enfermera Elena García Martínez, emblemática profesional española originaria de la provincia de León, quien dejó una huella imborrable en la vida institucional y comunitaria. Por su parte, los familiares de don Lotario González compartieron anécdotas sobre cómo, hace medio siglo, numerosas familias se unieron con espíritu comunitario para hacer realidad la creación de la sala para el pueblo. (13-10-25).