Tasa de Marcas y Señales: “Estamos dispuestos a conversar”, dijo Chalde

El intendente Juan Carlos Chalde confirmó la recepción del pedido formal de la Sociedad Rural para la eliminación gradual de la tasa de Marcas y Señales en un plazo de cuatro años, y aseguró que el gobierno municipal está abierto a la negociación, aunque remarcó la importancia de ese recurso para sostener servicios esenciales.

En respuesta a la propuesta, que había sido explicitado que el presidente de la Rural había planteado en el discurso inaugural de la exposición de la Rural, Chalde destacó en declaraciones a La Voz del Pueblo el “diálogo respetuoso y fluido” que mantiene con la comisión y el presidente de la entidad.

“Nosotros estamos dispuestos a conversar”, afirmó Chalde. No obstante, fue categórico al señalar que la tasa representa un ingreso para el municipio de los cuales hoy no tienen “holgura”, en el contexto de reducciones de coparticipación tanto por impuestos nacionales como provinciales.

Subrayó que el municipio debe atender múltiples servicios por los que no cobra ninguna tasa y, entre estas demandas, de la población mencionó el área de salud, con prestaciones en varios puntos del distrito como Aparicio, Marisol, Oriente, El Perdido y San Román, además de la ciudad cabecera.

Además los ingresos de la tasa contribuyen a la seguridad, ya que los recursos provenientes de la Provincia son insuficientes para el funcionamiento de la policía, tanto Urbana como la Patrulla Rural, un aspecto que obliga al municipio a realizar un aporte necesario. Por lo tanto, advirtió que “sacar recursos implica a veces limitar también servicios”.

Chalde enfatizó que la postura del gobierno local no es “cerrada” respecto a tocar la tasa. “Nuestra postura es flexible, es de conversar, es de buscar un punto que pueda satisfacer la demanda de la Sociedad Rural respecto a una reducción de los valores y a su vez que no tenga un impacto tan fuerte en los recursos del presupuesto municipal que nos obligue a cerrar algunos servicios”.

Esta postura de flexibilidad será llevada a la mesa de conversaciones y “se traducirá en el proyecto de ordenanza Fiscal Impositiva 2026 que el municipio deberá presentar a fin de mes”, apuntó el mandatario. Sin embargo aclaró que aún no se acordó una fecha específica para la reunión con la Rural.

Al ser consultado sobre el argumento planteado por la Rural de que el municipio no presta un servicio real, Chalde fue negó que fuera así. Explicó que el servicio existe y es obligatorio por el Código Rural provincial.

“El municipio lo presta desde el momento que lleva un control del stock de Hacienda, de todas las marcas que tienen los productores de hacienda”, explicó al mismo tiempo en que incluyó el registro de marcas y los movimientos de la hacienda, independientemente de si los procedimientos se hacen manual o informáticamente.

Chalde recordó que “si el productor es ganadero, está obligado a tener su hacienda registrada con su marca en la municipalidad, y no puede tener hacienda sin marcar o sin tener ese movimiento volcado en la administración”.

Finalmente, el jefe comunal dorreguense abrió la puerta a que la incorporación de medios informáticos, que reduce los costos de prestación física del servicio, pueda ser un camino para la reducción de la tasa. “Es muy probable que podamos ir buscando por ese lado, que al tener nosotros también menores costos de oficina también eso sea una forma de colaborar para la reducción de la tasa”, expresó al diario tresarroyense. Señaló que este es “un punto en el que podemos encontrar acuerdo”. (10-10-25).