Conclusiones de la reciente reunión de la Mesa COPRET

Se llevó a cabo una reunión de la Mesa del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET)nuestra ciudad, presidida por los Inspectores de Enseñanza Secundaria, Juan Uberia, y de Educación Técnico Profesiona, Juan Procopio. La Coordinadora de la Mesa, Manuela Alonso, también estuvo presente. En el encuentro participaron inspectores, la Secretaría de Asuntos Docentes, directores y representantes de instituciones educativas del distrito, así como Juan Ignacio Colantonio, director de Producción, y representantes de sindicatos docentes.
El objetivo central de la mesa consiste en promover un espacio de diálogo y escucha entre los actores educativos y municipales.

Esta instancia, según explicó Jefatura Distrital, busca facilitar la construcción de trayectorias formativas y laborales para los estudiantes.

Durante la reunión, luego de varios meses de análisis y evaluaciones, se definieron los cursos y carreras para el ciclo 2026 del Centro de Formación Profesional N°401 y del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°62.
La Escuela de Educación Técnica cuenta con el respaldo de la Mesa COPRET y avanzará en su trabajo institucional para conseguir el aval de una tercera tecnicatura en Electromecánica para 2026.

Asimismo, se abordó el déficit de aulas educativas y la necesidad de continuar trabajando para que los estudiantes de diferentes niveles y modalidades en las localidades puedan seguir formándose. (10-10-25).

