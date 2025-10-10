La ciudad

Será un sábado “De poetas y trovadores” en el Centro Cultural Municipal

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La Dirección de Cultura Cultura de la comuna recordó que mañana sábado 11, desde las 18, en el Centro Cultural Municipal, se presentará “De poetas y trovadores”, un viaje imaginario desde España, con escala en Latinoamérica y desembarco en Argentina, destino final: Coronel Dorrego.

Será una tarde música y poesía, según se anunció.

La idea y la coordinación de este espectáculo, que será a la gorra, estará a cargo de Beatríz Bullón, con la colaboración de artistas y poetas locales. (10-10-25).

Etiquetas
La Dorrego

