El documental “Yo jugué con Dios”, que recuerda el partido de Maradona en Oriente, será presentado a los alumnos de TEA y Deportea

“Yo jugué con Dios” es el nombre del documental sobre Diego Maradona realizado por Raúl Papalardo que se estrenó en Bahía Blanca en 2023 y que será presentado en TEA y Deportea, la escuela de periodismo más prestigiosa del país.

Papalardo, su autor, narra la historia inédita del paso de Diego por las playas de Marisol -partido de Tres Arroyos- en la década de 1990, incluyendo imágenes de los partidos benéficos que jugó en la zona.

La charla será el miércoles 15 de este mes a las 19.30 en Lavalle 2083 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El documental incluye entrevistas inéditas y material de archivo que muestra el paso de Maradona por la región.

“El documental lo comencé con Diego estando vivo. Me fui a Marisol de vacaciones y llevé la cámara. Empecé a buscar información, encontré la familia Bahía que recibió a Diego cuando llegó, personas muy piolas que me dieron material inédito y me acercaron a toda la gente que estuvo con Diego durante esos días”, contó el bahiense Raúl Papalardo.

El documental “Yo jugué con Dios” se centra en ese viaje de Maradona al sudeste bonaerense y los tres partidos a beneficio que jugó en Oriente, Tres Arroyos y De la Garma.

Este trabajo totalmente independiente muestra imágenes inéditas de esos partidos a beneficio y en casas de vecinos de Marisol y Oriente, que tuvieron la suerte de recibir a Diego para tomar unos mates o comer un asado.

Aunque estaba de descanso, Diego siempre quería jugar a la pelota. Un día, un periodista de Dorrego le ofreció hacer partidos a beneficios y el no lo dudó. Esos encuentros sirvieron para recaudar fondos a beneficio de la sala médica de Oriente, el otro para la iluminación de la cancha de Agrario de De la Garma y el tercero por un Centro de Día de Tres Arroyos.

“El primer partido fue ante periodistas y allegados a una radio de Coronel Dorrego, dos días después ante un combinado de De la Garma y más tarde lo hizo en Tres Arroyos, ante el Mercadito Los Tigres. Son tres partidos a beneficio que jugó en cinco días”, contó Raúl Papalardo en una entrevista a La Nueva.

“En el video hay testimonios e imágenes de los lugareños que estuvieron con Diego; y también participa Fernando Signorini, el hermano de Maradona y otros reconocidos allegados al diez. El trabajo dura una hora y media, por lo que les recomiendo que lleven reposeras y mate a la cancha para disfrutar a pleno”, aseguró, antes e la presentación oficial que fue hace dos años. (La Nueva.). (10-10-25).