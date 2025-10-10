Monte Hermoso: escuelas de Dorrego y Bahía Blanca recorrieron el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino y la Reserva Natural

El Museo Municipal de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino” de Monte Hermoso volvió a ser escenario de encuentros educativos y de intercambio con instituciones de la región, cumpliendo con su importante rol de extensión formativa, uno de los ejes que enmarcan la profusa tarea de la institución en la vecina ciudad.

El viernes 2, recibió la visita de los alumnos de la Secundaria N°2 de Coronel Dorrego, mientras que este miércoles fue el turno de los estudiantes de primer año de la Escuela Secundaria N°35 “Tita Merello” de Bahía Blanca, que recorrieron las instalaciones del museo y realizaron una visita guiada a la Reserva Natural.

Inaugurado el 21 de septiembre de 1977, cumple desde entonces una destacada función educativa y divulgativa, acercando el conocimiento científico y ambiental a vecinos, turistas y escuelas de distintos niveles. En sus salas se exhiben fósiles de grandes mamíferos prehistóricos, restos arqueológicos de antiguos pobladores, muestras de flora y fauna de la región y una reciente colección de caracoles de mares de todo el mundo.

Además, el espacio trabaja de manera articulada con la Reserva Natural Pehuen-Co – Monte Hermoso, donde se conservan valiosos registros fósiles y arqueológicos. Estas actividades conjuntas permiten a los estudiantes vivenciar una experiencia integral, que combina el aprendizaje en el museo con la observación directa en el entorno natural.

Ubicado en Faro Recalada 243, el Museo Vicente Di Martino mantiene sus puertas abiertas todos los días y continúa consolidándose como uno de los principales referentes de la divulgación científica en el sudoeste bonaerense. (Noticias Monte Hermoso). (10-10-25).