Coronel Pringles: murió un camionero tras un choque y vuelco en la ruta 51

Un transportista de 41 años, domiciliado en Pedro Luro y que por el momento no fue identificado, falleció esta mañana al chocar su vehículo con una camioneta y volcar sobre la banquina, confirmaron fuentes policiales.

El hecho se produjo sobre la ruta provincial 51, a unos 30 kilómetros de Coronel Pringles en dirección a Laprida.

La colisión se registró poco después de las 5, en el sector conocido como Los Pitufos.

La camioneta, una Toyota Hilux, patente AH560FK, era conducida por Martín Gustavo Maseira (61), a quien acompañaba Marcelo Gómez (62), ambos domiciliados en la localidad de Adrogué.

El camionero que perdio la vida manejaba un Iveco, patente IIB 269, con acoplado, que terminó volcado en una de las banquinas.

Los ocupantes de la pick up, que quedó sobre la cinta asfáltica con importantes daños en su parte frontal, terminaron con heridas pero en principio ninguno revestía gravedad, según las primeras informaciones.

En la emergencia intervinieron bomberos voluntarios y policías de Pringles, además de personal sanitario del lugar. (La Nueva.). (10-10-25).