Alerta amarilla para este sábado por posibles tormentas y vientos intensos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para este sábado, que afectará a gran parte la región desde el mediodía hasta la medianoche.

Según el organismo, la región será afectada por tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

En este marco, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser localmente superiores.

El fenómeno afectará a los distritos de Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso Coronel Dorrego, Coronel Pringles y el oeste de Patagones. La advertencia también comprende a toda la provincia de La Pampa.

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran no sacar la basura y retirar objetos que impidan el normal escurrimiento del agua; evitar actividades al aire libre, y no refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

También se pide que, para reducir el riesgo de impacto de rayos, no permanecer en playas, ríos, lagunas ni piletas; estar atentos a la posible caída de granizo, e informarse a través de canales oficiales y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. (09-10-25).