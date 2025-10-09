La Justicia rechazó reimprimir las boletas de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires resolvió rechazar el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las boletas únicas de la provincia, luego de la renuncia de José Luis Espert y otros dos candidatos a diputados nacionales. El tribunal consideró que la solicitud era “material, temporal y jurídicamente inviable”, y confirmó que las boletas ya impresas seguirán siendo válidas en la elección del 26 de octubre.

La decisión fue adoptada este 9 de octubre por los jueces Jorge Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, quienes encabezaron la audiencia junto a funcionarios del Ministerio del Interior y del Correo Argentino. El apoderado de La Libertad Avanza, Luciano Gómez Alvariño, había pedido reimprimir las boletas porque “el 20% de la oferta de candidatos ya no puede recibir votos”.

Sin embargo, la Justicia electoral entendió que el proceso de impresión y control de las 14 millones de boletas únicas ya está concluido, y que rehacerlo implicaría interrumpir la logística en curso y poner en riesgo el cronograma electoral. Según los informes técnicos, una nueva impresión costaría más de $12.000 millones y demoraría al menos nueve días, plazo incompatible con la distribución del material.

Además, todas las demás fuerzas políticas —incluidas Unión Federal, Fuerza Patria, el Frente de Izquierda y Potencia— se opusieron al planteo, advirtiendo que hacerlo sería “un gasto injustificable” y un “atropello al proceso electoral”.

La Junta recordó que los plazos legales para modificar candidaturas y aprobar modelos de boletas vencieron hace más de un mes, y que el Código Electoral no prevé reimpresiones por renuncia o reemplazo. También citó precedentes —como el caso de Córdoba en 2019— en los que no se reimprimieron boletas pese a renuncias o fallecimientos.

El fallo ordena al Ministerio del Interior y al Correo Argentino continuar con la distribución del material electoral ya impreso, garantizando el comicio en la fecha prevista. De este modo, los votantes bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro la boleta de La Libertad Avanza con los nombres originales, incluida la de Espert, aunque ya no integre la lista. (09-10-25).