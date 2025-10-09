La ciudad

Siguen las mamografías a demanda en el Hospital Municipal

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

La Municipalidad local continúa campaña especial de detección de cáncer de mama durante el mes de octubre, en sintonía con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre.

El director municipal de Salud, Santiago Braghero, recordó que el Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón realiza mamografías a demanda para un grupo poblacional específico, simplificando el acceso al estudio fundamental para la detección temprana.

La medida busca eliminar las barreras de acceso, permitiendo que las mujeres dentro del rango de riesgo puedan realizarse el estudio de manera más ágil:

*Población Objetivo: Mujeres de entre 40 y 70 años.
*Requisito: No disponer de controles mamográficos previos recientes.
*Procedimiento: El estudio se realiza sin necesidad de una orden médica previa.

Para acceder al turno, las interesadas deben comunicarse telefónicamente con el sector de Rayos del Hospital Municipal: Teléfono: 452312 Interno: 5 (Sector Rayos). (09-10-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Continúan las capacitaciones de la Ley Micaela para el personal municipal

Piden bancos de descanso en la bicisenda que conduce al Parque de la Democracia

(Entrevista en LA DORREGO) El Museo del Mate abrió sus puertas en Buenos Aires

Reconocimiento municipal a productores ganaderos y de olivos por recientes logros

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior