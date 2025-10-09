La Región

Oriente cumple este viernes 114 años

Mañana viernes 10, a las 10, se realizará el acto protocolar por el 114º aniversario de Oriente. Será en la Plaza Juan B. Maciel.

Posteriormente, en inmediaciones del Puente Nuevo, será inaugurado el punto fotográfico “Yo amo Oriente” y el sendero autoguiado que une los atractivos turísticos Puente Nuevo y Puente Viejo.

Desde Protocolo de la Municipalidad se invitó a concurrir con banderas de ceremonia.

CÓMO NACIÓ LA LOCALIDAD

El 6 de septiembre de 1911, la Sociedad Santamarina e hijos solicitó al ministro de Obras Públicas la aprobación de los planos de un nuevo centro de población, sobre la estación de ferrocarril recientemente construida en el pK 59,5 del ramal Coronel Dorrego Cooper, y que en breve sería librada al servicio público.

El nombre del pueblo sería el que tomase dicha estación. El 26 de septiembre de 1911 pasó a informe del Departamento de Ingenieros, el cual emitió su opinión el 10 de octubre, aprobando el proyecto y autorizando al agrimensor Andrés T. Villanueva a ejecutar el replanteo del pueblo de acuerdo a algunas observaciones realizadas. Es por esto que el 10 de octubre de 1911 se toma como la fecha de fundación de Oriente.

Mientras tanto, la Sociedad Santamarina pidió los títulos de propiedad adjuntados al expediente anteriormente enviado al Ministerio de Obras Públicas para iniciar la venta de los solares, quintas y chacras. El 17 de marzo de 1912, la firma Adolfo Bullrich y Cía. procedió al remate de 79 manzanas a los que serían los primeros propietarios en Oriente. Al año siguiente se realizó un nuevo remate y se dejaron algunas reservas para uso público, las que serían finalmente escrituradas el 9 de noviembre de 1917.

Fue declarada ciudad por la Ley provincial 8.538, sancionada en 1975. (09-10-25).

