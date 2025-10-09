Continúan las capacitaciones de la Ley Micaela para el personal municipal

El área municipal de Género y Diversidad, en el marco de la Ley Micaela, continúa realizando encuentros de capacitación del personal municipal.

Hubo tres reuniones recientes: en la Unidad Sanitaria de Oriente, en El Perdido, a la que además concurrió personal municipal de Aparicio, y en la ciudad cabecera, con personal de la Dirección de Desarrollo Humano, Subdirección de Deportes y Subdirección de Bromatología. (09-10-25).