La ciudad

Continúan las capacitaciones de la Ley Micaela para el personal municipal

El área municipal de Género y Diversidad, en el marco de la Ley Micaela, continúa realizando encuentros de capacitación del personal municipal.

Hubo tres reuniones recientes: en la Unidad Sanitaria de Oriente, en El Perdido, a la que además concurrió personal municipal de Aparicio, y en la ciudad cabecera, con personal de la Dirección de Desarrollo Humano, Subdirección de Deportes y Subdirección de Bromatología. (09-10-25).

