4ª Fiesta Nacional de las Llanuras: colocarán una referencia histórica para honrar el lazo entre el inmigrante turco y el gaucho dorreguense

En el marco de la 66ª Fiesta Provincial y 4ª Fiesta Nacional de las Llanuras, la Peña Nativista solicitó autorización al Concejo Deliberante para colocar una referencia histórica en la intersección de las calles Siria y Presidente Perón.

El acto está previsto para el domingo 2 de octubre, como parte de las actividades oficiales de la tradicional celebración.

Según expresa la nota firmada por Daniel Civardi, presidente de la institución, y Alejandra Trotti, secretaria, la iniciativa busca reconocer y revalorizar el vínculo entre el inmigrante turco y el gaucho, una relación que dejó una huella profunda en la vida social y económica del pueblo dorreguense.

“El turco comerciante, con su pequeño almacén o negocio itinerante, se convirtió en figura indispensable de la vida rural: fue quien proveía al gaucho de alimentos, vestimenta, aperos y distintos insumos necesarios para su vida diaria y sus faenas en el campo”, destaca el texto.

Desde la Peña mencionaro que esa relación trascendía lo económico, generando lazos humanos basados en la palabra, el respeto y la solidaridad. Por ello, la colocación de esta referencia es vista como un homenaje a aquellos inmigrantes que, con esfuerzo y sacrificio, no solo fortalecieron la economía local, sino que también supieron integrarse y compartir la vida junto al gaucho, siendo parte fundamental en la construcción de la identidad cultural dorreguense.

La nota concluye con un poema del escritor Alberto H. Basualdo, titulado “Abriendo Surcos”, que resume en versos la historia y el aporte de estos inmigrantes:

“Desde un destino lejano / llegaron buscando paz,

y sabiéndose capaz / al trabajo echaron mano.

Se auto llamaron paisano / sin olvidar su raíz.

Dorrego los vio feliz / abriendo de patria, surcos

como una rúbrica: turcos. / Y honraron nuestro país.”

La propuesta fue enviada a comisiones. (10-10-25).