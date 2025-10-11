(Entrevista en LA DORREGO) Marcas y Señales: el presidente de la Rural admitió que el Ejecutivo y el Concejo estaban al tanto del pedido

En la edición 2025 de la Exposición organizada por la Sociedad Rural de Coronel Dorrego, el titular de la entidad, Luciano Kloberdanz, solicitó la eliminación progresiva de la tasa municipal de marcas y señales. En su discurso de apertura, argumentó ante el intendente Juan Chalde las razones detrás de este pedido. Aunque es habitual escuchar reclamos del ruralismo en tales actos, lo particular de esta solicitud resonó con fuerza, captando la atención del público y siendo amplificado por los medios de comunicación.

En LA DORREGO, el pasado martes, Kloberdanz dejó clara su postura, manifestando que sus palabras no pretendían ser un golpe bajo, ya que tanto el Ejecutivo como el Legislativo estaban al tanto de esta solicitud. Si bien el contexto sorprendió a muchos, enfatizó que este es un tema que se puede abordar de manera constructiva y que tendrá continuidad.

En Ni Más Ni Menos, el contador público, originario de Felipe Solá, se presentó como un dirigente inquieto y participativo en CARBAP y en la Fundación Barbechando, una organización de la sociedad civil que trabaja junto a diputados y senadores nacionales para influir positivamente en leyes y políticas públicas destinadas al desarrollo del sistema AgroBioIndustrial, aportando información, propuestas y conocimientos técnicos.

Como carta de presentación para quienes no lo conocen, Kloberdanz compartió que se radicó en nuestra ciudad tras casarse con una dorreguense, son padres de dos hijos, estudió en la UNS y se considera más ganadero que agricultor. Expresó su gratitud hacia la comunidad por la calidez con la que lo han recibido y, respecto a su labor en la SRCD, mencionó que las puertas están abiertas para que los productores se acerquen y participen. Además, subrayó la necesidad de reducir no solo las retenciones, sino también parte de la abrumadora carga impositiva, argumentando que esta reducción resultará en una mejor producción y en un aumento de las exportaciones, beneficiando así a toda la sociedad. (César Mc Coubrey).

Escuchá la nota:

11-10-25