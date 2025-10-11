Política

Santilli encabezará la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral revocó este sábado la decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios del 26 de octubre.

El tribunal fundamentó su decisión en la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos se hagan con personas del mismo género que el reemplazado, en este caso, un varón. Por lo tanto, determinó que quien debe ocupar el lugar de Espert es Diego Santilli.

La Cámara cuestionó que Ramos Padilla se apartara de la normativa vigente con una interpretación “subjetiva” y al declarar la inconstitucionalidad de la ley sin fundamentos suficientes. Según publicó Noticias Argentinas, reprochó que el magistrado desconociera la jurisprudencia en casos similares y aplicara de forma “incorrecta” un fallo relativo a la categoría de senadores nacionales. (11-10-25).

Un Comentario.

  1. ya sabían que “la justicia” iba a fallar a favor porque lo estaban publicitando hace una semana
    cuando este gobierno nefasto se derrumbe
    la “corte suprema” debe ser barrida
    de lo contrario en meses volvemos a la misma

