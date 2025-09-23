Un dorreguense resultó herido tras chocar su auto contra una garita cerca de Monte Hermoso

Hoy martes 23, a las 13:50 horas, se registró un accidente en la Ruta Provincial 78, específicamente en el kilómetro 19, cerca del acceso a Monte Hermoso.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Ford Fiesta, con dominio AIP-567, conducido por Agustín Bazam, de 25 años y residente en Coronel Dorrego, circulaba en dirección a nuestra ciudad cuando colisionó con una garita ubicada sobre la banquina.

A raíz del impacto, el conductor del vehículo fue trasladado al Hospital Monte Hermoso, debido a la cercanía del centro médico, aunque después fue derivado a un centro de mayor complejidad de Bahía Blanca. Según informaron los colegas de La Nueva., su estado no reviste riesgo de vida, aunque sufrió fracturas en sus piernas, además de golpes en su cara y en el pecho.. (23-09-25).