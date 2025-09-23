Estos son los valores del remate de la 82° Exposición Rural de Saavedra

Tras un fin de semana lluvioso y favorable para los campos de la zona, la 82° Exposición Rural de Saavedra contó con sus ventas en un contexto más que positivo. Así lo destacó Ricardo Arzoz, previo al inicio de las ventas, que tuvieron plazos extraordinarios y diferentes momentos para bajar los martillos. “En mis 45 años de actividad ganadera, nunca vi un momento como el que estamos viviendo”, afirmó el martillero de la firma Oregui, antes de que comenzaran las arduas ventas del Pedigree.

En esta categoría, la firma consideró que había toros de muy buen nivel para algunas tarifas ofrecidas, y varios de los ejemplares se vendieron. El mayor valor no fue para el Gran Campeón, sino para uno de los toros del lote de Cabaña 23 de Noviembre de Aldazabal, que alcanzó los 13.500.000 pesos, comprado por una cabaña de la zona, la de Carlos Favre. El resto de los pedigrees fue saliendo a medida que avanzaba la venta, aunque las Vaquillonas de pedigree de Inverdan no tuvieron ofertas y no lograron venderse.

El cambio de dinámica se notó en los ejemplares controlados, donde la tendencia fue diferente. Con un favoritismo hacia los ejemplares colorados, se realizaron elecciones, obligaciones y pujanzas, todo lo esperado dada la buena calidad de los animales expuestos por las distintas cabañas de la zona. La muestra siempre permite buenas ventas. La pieza destacada del remate fue justamente el ejemplar de mayor valor, un toro de las Sierras de Favre, vendido en 10 millones de pesos.

La continuidad de la jornada estuvo marcada por las Vaquillonas, comenzando con un lote de vaquillonas de primavera, que generó pujanzas y buenos valores, algunas con cría, y finalizando con las de otoño, siempre con interés en los vientres. Para el cierre, se presentaron las Vaquillonas “Pampa”, de las cuales solo un par fueron vendidas, cerrando así una venta que refleja la irregularidad de un mercado cada vez más selectivo a la hora de realizar compras.

Este es el resumen:

Compradores: Daniel Civardi, Rene Kappes, Carlos Favre, Don Victoriano, Fraice e Hijos, Rolando Walter, Alberto Censi, Alberto Magna, El Avestruz, Jorge Luis Castillo, Sucesión de Shulet, Jose Luis Espil, Saboroski, Eduardo Alvarez, Guillermo Riera, Janyistabro, Pessi, Calvo, Rolando Martin

Casa: Oregui

Plaza: Asociación Rural de Saavedra

Total Reproductores: 102

Martillo: Ricardo Arzoz

Plazos: 120 dias libres + 30 días al 4% – Indice Novillo a Marzo- Gastos y Flete Gratis hasta 300 kms

Fuente: Carlos Bodanza / Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales (23-09-25).