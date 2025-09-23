El referente de la Coalición Cívica en Marisol estuvo presente en el lanzamiento de la campaña para el 26 de octubre

Después de su alejamiento del Congreso en los últimos años, Elisa Carrió participó este lunes del lanzamiento de la campaña de la Coalición Cívica con vistas a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El acto se realizó en la Asociación Ucraniana Prosvita con la participación de trecientas personas, entre los que se encontraba Hernán Aguirre, referente del espacio en el balneario Marisol.

Además, contó con la presencia de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, quienes encabezarán las listas para diputado y senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Ambos contendientes para un lugar en el Congreso de la Nación hablaron ante la militancia.

En ese marco, la líder de la Coalición Cívica sostuvo que las listas de La Libertad Avanza “están llenas de lo peor del PJ” y añadió: “Los únicos que vamos a garantizar que no haya golpe al Presidente somos las fuerzas republicanas”.

“Los préstamos deberían haber sido usados para eliminar para siempre las retenciones al campo y producir un desarrollo agroindustrial que compita con el mundo, para levantar pueblos y ciudades y mejorar la educación. A las fuerzas del cielo, a Toto Caputo que favoreció los negocios de sus amigos traders. A Santiago Bausili que no compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado, son los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default”, lanzó.

En tanto, Reyes señaló: “Es mentira que la Argentina se reduce a ser kirchnerista o libertaria. Es mentira que la Argentina tenga que entregar sus valores. La Coalición Cívica viene a ponerle límites a Milei y a defender a la clase media, viene a poner límites republicanos y a defender la educación y salud pública frente a un grupo de personas que desde el egoísmo más profundo lo único que quiere hacer es fracturar a la sociedad argentina”. (23-09-25).