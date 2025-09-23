Política

El referente de la Coalición Cívica en Marisol estuvo presente en el lanzamiento de la campaña para el 26 de octubre

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

Después de su alejamiento del Congreso en los últimos años, Elisa Carrió participó este lunes del lanzamiento de la campaña de la Coalición Cívica con vistas a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El acto se realizó en la Asociación Ucraniana Prosvita con la participación de trecientas personas, entre los que se encontraba Hernán Aguirre, referente del espacio en el balneario Marisol.

Además, contó con la presencia de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, quienes encabezarán las listas para diputado y senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Ambos contendientes para un lugar en el Congreso de la Nación hablaron ante la militancia.

En ese marco, la líder de la Coalición Cívica sostuvo que las listas de La Libertad Avanza “están llenas de lo peor del PJ” y añadió: “Los únicos que vamos a garantizar que no haya golpe al Presidente somos las fuerzas republicanas”.

“Los préstamos deberían haber sido usados para eliminar para siempre las retenciones al campo y producir un desarrollo agroindustrial que compita con el mundo, para levantar pueblos y ciudades y mejorar la educación. A las fuerzas del cielo, a Toto Caputo que favoreció los negocios de sus amigos traders. A Santiago Bausili que no compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado, son los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default”, lanzó.

En tanto, Reyes señaló: “Es mentira que la Argentina se reduce a ser kirchnerista o libertaria. Es mentira que la Argentina tenga que entregar sus valores. La Coalición Cívica viene a ponerle límites a Milei y a defender a la clase media, viene a poner límites republicanos y a defender la educación y salud pública frente a un grupo de personas que desde el egoísmo más profundo lo único que quiere hacer es fracturar a la sociedad argentina”. (23-09-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Retenciones cero a los granos: “No hay nadie que no piense que es un manotazo de ahogado; es una medida claramente electoral”, dijo el periodista agropecuario Carlos Bodanza

Sin retenciones hasta las elecciones

Elecciones del 7S: Juan Chalde analizó el voto del campo en el distrito

Casiano Gutiérrez es el intendente interino hasta el 5 de octubre

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior